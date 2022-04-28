受惠於調漲產品價格緩解成本上揚的壓力，福特汽車第一季營收獲利優於市場預期，並維持全年獲利目標不變，受此激勵，周三盤後股價上漲近2%，報15.13美元，稍早前一度漲4%。

福特財務長John Lawler在法說會上以「有好有壞」（mixed）形容第一季業績表現，他表示，晶片持續短缺對公司打擊甚大，旗下大型和最賺錢的車款F系列皮卡，以及Expedition和Navigator休旅車受創尤重。受到晶片荒影響，福特約有5.3萬輛車已經投入生產，卻因為等待零件到齊而無法出貨。

與其他同業一樣，福特也受到供應鏈中斷、原材料成本上漲和美國利率升高的打擊，但Lawler表示，調漲汽車價格大致抵消了這些壓力。他並表示，如果成本進一步上揚，福特不排除再度調漲價格。

福特公布第一季營收年減5%，為345億美元，優於分析師預估的311億美元。其中，汽車部門營收為321億美元，高於分析師預期的311.3億美元。

第一季批發出貨量年減9%，為97萬輛，反映晶片短缺的影響，但整體營收只減少5%，凸顯出調漲售價的助益。

營業利益年減41%，為23億美元，優於市場預期的18億美元。

淨損為31億美元，與去年淨利33億美元相比由盈轉虧，其中包括為投資電動車新創公司Rivian提列54億元損失。

福特表示，在提列損失後，對Rivian的帳面持股價值腰斬跌至51億美元。福特持有Rivian約12%股份。

第一季經調整後每股盈餘為38美分，優於市場預期37美分。

即使成本上漲和供應鏈受阻持續帶來挑戰，但基於強勁的需求和定價策略，福特維持全年經調整後獲利預測不變，仍為介於115億～125億美元，令多位原本預期該公司將下修獲利目標的分析師大感意外。