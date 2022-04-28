《促轉條例》規定國民黨依法應向促轉會通報政治檔案，但自107年以來，國民黨向促轉會通報的4萬餘筆檔案，卻遺漏海外工作會、文化工作會等單位約3萬筆的政治檔案，其中竟還包括陳文成案、黃文雄刺蔣案、海外黑名單等資料。對此，促轉會今認定此已違反《促轉條例》不得規避、拒絕或妨礙調查的規定，依法裁處新臺幣30萬元，並限期改善。

促轉會指出，威權統治時期國民黨位處國家權力主導地位，並與動員戡亂體制與戒嚴體制構成和運作密不可分。而國民黨作為威權統治時期壓迫體制的關鍵，就透過工作會等黨組織，與情治機關協作遂行監控與布建，控制社會各領域。

促轉會說，因此，國民黨各工作會檔案，例如海外工作會、文化工作會、青年工作會等，依《促轉條例》規定，皆屬應向促轉會通報範圍的政治檔案。

但促轉會發現，在辦理政黨政治檔案審定過程中，發現國民黨在107年10月所通報的4萬餘筆檔案，卻未包含海外工作會、文化工作會等機構的政治檔案；為此，已請國民黨補正通報，但卻函覆「並無其餘檔案可通報」。

促轉會指出，依法進行調查後，經比對文獻發現，無論是曾任職黨史單位學者或多份學位論文，均曾使用或提及國民黨各工作會檔案。而國民黨也曾針對這批檔案編列經費，成立「待清小組」，聘用工作人員進行編目，整理出約3萬筆檔案目錄，其中包括陳文成案、黃文雄刺蔣案、重要人士監控、海外黑名單與影視審查等相關內容均在其中。

促轉會強調，對此訊息，促轉會曾向製作目錄的國民黨工作人員及前黨部管理人員求證，均獲證實。但因該批人員皆已離任，因此無法確認檔案後續下落。

促轉會更發現，國民黨在107年即於黨內成立「促轉會政治檔案清冊應對專案小組」，參與人員包括時任副祕書長的杜建德、行管會主委邱大展、考核紀律委員會主委魏平政、文傳會代理主委唐德明，該會議決議將海工會、革實院等相關檔案列為「機密文件」，數位化後再移轉至政大委託管理。

促轉會也掌握到，國民黨曾計畫於110年將「青工會／知青黨部」與「婦工會」的政治檔案移至政大，而此批檔案原先存放的位置，就是在黨部大樓。

促轉會強調，依據調查結果顯示，儘管促轉會曾函請國民黨補正通報，也具體提供工作會目錄清單、通報範圍，國民黨卻皆稱已無檔案可通報，而且也沒有其他存放檔案的地點，明顯與事實不符，直至今年3月仍未補正通報。

促轉會指出，110年至111年間，促轉會啟動5次工作會檔案相關人員調查，期間黨史館主管人員一度否認知悉工作會檔案現況，但經促轉會提出物證後，才坦承國民黨確實曾組成「促轉會應對專案小組」商議處理工作會的檔案。

促轉會強調，從這段調查過程可清楚了解，國民黨確實持有工作會的政治檔案，卻一再規避、妨礙促轉會調查，已違反《促轉條例》規定，造成促轉會迄今仍無法完成工作會政治檔案審定的法定任務，違規情節重大，因而召開委員會議，決議依法裁處國民黨30萬元，並要求收受處分書後7日內，補正通報工作會政治檔案及存放地點。

促轉會表示，臺北高等行政法院近期已做出兩起判決，說明《促轉條例》當初立法時，特別考量動員戡亂體制、戒嚴體制時期主導國家權力的政黨，具備獨特地位及優勢，負有維護自由民主憲政秩序義務，為還原歷史真相，國民黨應負擔較一般私人或團體更高的社會義務。

因此，促轉會呼籲國民黨，應正視歷史責任，儘速依法補正提出工作會等關鍵檔案，切勿損壞、隱匿、毀損政治檔案，才能真正還原威權統治時期黨國體制迫害人權的真相。