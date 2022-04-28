台北市長柯文哲日前拋出「軟性封城」引發各界議論。國民黨智庫今舉行《Omicron大舉來襲，政府政策在哪裡？!》座談會，中華民國防疫學會理事長王任賢直言，軟性封城是永遠不會做的，要把25％的病床佔滿是不可能的，所以那只是一種政治宣傳、恐嚇人民的口號。

王任賢指出，醫療量能不會崩潰，要計算醫療量能有的是看急診室篩查的狀況，也有人是只看隔離病床，認為台灣只有1萬張隔離床，這些都是錯的，當大疫情起來，計算醫療量能應該要用全部病床的30％來算，這是過去從SARS得到的經驗。

王任賢認為，每張病床我們用7~14天來算，每天約可供3600~7200的病人使用，再將床位換算成Omicron的死亡率0.03％，每天要有1200萬~2400萬的確診數，這樣來算的話，我們的醫療量能永遠不會不夠。也就是說，柯文哲的軟性封城是永遠不會做的，要把25％的病床佔滿是不可能的，所以那只是一種政治宣傳、恐嚇人民的口號。

王任賢也提醒，公衛要的是簡化流程，不要給公衛那麼多的疫調，應該讓他們多點時間去做疫苗施打、衛教等其他事情。因此，對於醫療量能來說，要確保病床不要被輕症佔據，而公衛則是要簡化流程。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民則質疑，台灣之前不知道是不是因為儲備藥物不足原因，導致隔離醫院若要使用這些藥物尚須提交申請資料至疫情指揮中心，再由疫情指揮中心撥發，可能造成有確診者情況緊急恐等不到救命藥物、錯過黃金救援時機。

陳宜民說，美國有「test to treat」(從檢驗到治療)的一條鞭政策，民眾可以在「一站式」的醫療機構快速接受新冠病毒檢測，且在確診後不必等待、當場即可領取治療的藥物。但是，台灣要取得治療藥物卻複雜得多。

台大教授金傳春指出，新冠病毒的變異與傳播力都很快，目前受到WHO關注的Omicron分支病毒有BA.1、BA.2以及XE台灣抖有檢驗出來，對抗Omicron大流行的三大法寶為動員社區防疫、接種長效性疫苗及提升藥物與同變種病毒的高抗體效價血漿治療的可近性。