日銀維持超寬鬆政策 調升通膨預期 14:252022/04/28 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日銀28日（周四）決議維持龐大的振興措施，利率位於超低水位按兵不動，展現支持脆弱經濟的決心。此外，該央行並將本財年通膨展望調升至1.9％。 日銀一如市場預期，將短期利率維持在負0.1％，10年期公債殖利率目標維持零水位，並表示將繼續無限量購買10年期公債，俾以捍衛殖利率上限0.25％，與全球主要經濟體貨幣政策轉向緊縮背道而馳。 日銀公布最新展望，針對本財年（至2023年3月止）的核心消費者通膨預測值由1月估的1.1％上修至1.9％。 馬士基調升全年財測 估H2海運市場恢復正常 日3月核心CPI衝高 日銀寬鬆政策不變 #日銀 #調升 #本財 #水位 #超寬鬆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日圓狂貶 外銀：超跌程度難估算 04:102022/04/28 投資理財 一銀率先青安退息 800萬元房貸省利息萬元 21:112022/04/15 財經 ECB官員盼盡早結束購債 最快7月升息 00:432022/04/26 財經 《國際經濟》力撐經濟復甦 日銀料續唱鴿維持超低利率 16:192022/04/25 財經 十年終翻身！萬海航運評等調升 展望「穩定」 21:002022/04/26 財經 美元指數超強 朝101邁進 日圓跌至126.78 20年新低 04:102022/04/19 財經要聞 馬士基 調升全年財測 04:102022/04/27 財經要聞 通膨壓力雖大增 日銀寬鬆政策估不變 04:102022/04/24 專題周報 第一銀青安退息速度領先同業 800萬房貸年省利息近萬元 12:132022/04/15 財經 Fed鷹聲強 市場估5、6月升2碼機率百分百 20:412022/04/21 財經 日銀總裁警告日圓走勢「相當快」 可能對企業造成打擊 14:522022/04/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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