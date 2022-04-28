日銀28日（周四）決議維持龐大的振興措施，利率位於超低水位按兵不動，展現支持脆弱經濟的決心。此外，該央行並將本財年通膨展望調升至1.9％。

日銀一如市場預期，將短期利率維持在負0.1％，10年期公債殖利率目標維持零水位，並表示將繼續無限量購買10年期公債，俾以捍衛殖利率上限0.25％，與全球主要經濟體貨幣政策轉向緊縮背道而馳。

日銀公布最新展望，針對本財年（至2023年3月止）的核心消費者通膨預測值由1月估的1.1％上修至1.9％。