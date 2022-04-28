降肉！降肉！嘉義縣文化觀光局跟上九天玄女風，要用步道、美景召喚步道迷。（嘉義縣文化觀光局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

降肉！降肉！嘉義縣文化觀光局跟上九天玄女風，要用步道、美景召喚步道迷。（嘉義縣文化觀光局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

降肉！降肉！嘉義縣文化觀光局跟上九天玄女風，要用步道、美景召喚步道迷。（嘉義縣文化觀光局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

網紅「阿翰」近期上線影片爆紅，在網路掀起一股「九天玄女降落」風潮，嘉義縣文化觀光局也跟風，推出多條「降肉步道」，要用步道美景召喚步道迷，鼓勵民眾到戶外走走，呼吸新鮮空氣，欣賞大地綠意，不僅舒緩疫情苦悶，也讓身上多餘的肉降一降！

文觀局指出，「阿拔泉步道」近期被愛好登山民眾評為嘉義最火紅步道，全長1470公尺，海拔1022公尺高的步道，可以觀雲海，也可遠眺嘉南平原跟阿里山林鐵，行程規畫可順走觀音石山或繞行太紅公路至獨立山步道、大巃頂步道，一次完成O形路線，每到假日總吸引大批遊客朝聖。

「二延平步道」是阿里山最美的雲海步道，視野極佳，一次欣賞雲海、夕陽、茶園，經過整修後， 3月26日一重新開放，立刻衝上人氣步道排行榜。至於降肉步道，文觀局特別推薦具有挑戰性的路線，包括「獨立山步道」、「青年嶺步道」和「特富野古道」等。

「獨立山步道」是台灣小百岳編號58，是全台唯一與鐵道相依的步道，沿途有鐵道、山巒、隧道、火車、清霧等景緻，是許多登山迷口袋中的必爬名單。位於梅山瑞里風景區的「青年嶺步道」，高低落差達250公尺，有多處陡降路段，相當考驗肌耐力，沿途還能欣賞燕子崖、蝙蝠洞。至於有全台最美步道之稱的「特富野古道」，全長達6.32公里，全程需耗時4小時。

文觀局長許有仁提到，嘉義有相當多親民步道，CP值相當高，好走不累又能欣賞美景，連小孩子都能走，他個人加碼推薦「二尖山步道」、「太興岩步道」、「太興飛瀑步道」、「野薑花溪步道」、「石棹步道」、「迷糊步道」跟「頂湖步道」，既能享受芬多精洗禮，親子也能一起親近大自然。