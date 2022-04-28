指揮中心日前宣布密切接觸者居家隔離改為「3+4」，前3天居家隔離；後4天自主防疫期間，每天快篩陰性就可以出門工作或採買生活用品，原先共會發給5劑公費快篩，但今天指揮中心公布快篩試劑減少，成人剩下3劑，學生2劑。

居隔新制「3+4」日前上路，後4天需要上班者，只要快篩陰性，就能出門工作或採買生活用品，但學生禁止上學，中央流行疫情指揮中心今天提醒，學生完成「3+4」居家隔離後，快篩陰性才能恢復上課。

對於完成「3+4」居家隔離者，成人、以及大學以上學生，從原本提供5劑公費快篩減為3劑，國小到高中的學生更少，只提供2劑公費快篩。

指揮官陳時中解釋，居家隔離期間天天篩沒有用，有症狀或其他情況才要篩，防疫上，沒有出門快篩沒有意義，後4天也不一定要篩，要出門在篩，3+4後四天也是有需要才出門。

對於快篩實名制今天啟動，陳時中表示，不鼓勵民眾每週篩幾次，實名制快篩是有備無患，快篩是有接觸確診、有懷疑才篩，不用固定時間篩檢。

為何要減少劑數？陳時中說，以前從口罩到現在，防疫物資珍貴，大家都需要樽節使用，那時是說那幾天可以用，沒有強制用，所以不會「天天都要用」，幾個要篩檢的時機點非用不可，有需要再用就好。

他說，公費快篩因為後面幾天快篩陰性就可以出門，現在市場仍有相對供貨，實名制也有供貨，幾個交替使用，快篩可以達到最好的效率。