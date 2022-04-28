中央流行疫情指揮中心宣布取消「簡訊實聯制」，改鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，台中市議員黃守達上午在財政經濟業務質詢時詢問在場30多名官員，有多少人下載APP？結果僅1／3；他抨擊，APP去年4月就已經上線，台中市卻沒有單位推廣、說明，要求市府提出不使用實聯制後的相關因應措施。

黃守達說，在今年4月13日，市長盧秀燕就曾表示以身作則、已經下載社交APP，雖她認為該APP有資安疑慮，但也會協助在公開場合推廣，但在議會調查，30多名市府官員僅10人有下載，且連副市長、經發局長都沒下載，令人質疑市府到底怎麼推廣？

黃守達強調，「台灣社交距離APP」是在藍芽開啟時，透過「暴露通知」功能產生一組隨機ID存在手機中，周期性的廣播給周遭也有下載APP的裝置，不會產生被追蹤等資安風險，且完全不必註冊、不需開啟定位功能，每筆資料紀錄14天後就會被清除。

他也抨擊，指揮中心已宣布停止實聯制，市府經發局應做出後續因應措施，像是可比照實聯制的方式，在市場、商圈入口處安排人員推廣使用社交APP。

台中市副市長令狐榮達表示，疫情隨時在變化，將滾動檢討應變方式，也會研議如何宣導民眾下載「台灣社交距離APP」。經發局長張峯源則說，即日起會在商圈、傳統市場及大賣場等處，加強宣導民眾下載社交距離APP，也會發文通知廠協等單位宣導。