南韓29歲性感女歌手宣美（SUNMI），3月份推出全新英文單曲《Oh Sorry Ya》後，輕快又復古的旋律再度受到眾人矚目。而已結束宣傳期的她，近日意外被媒體拍到現身機場，但她一看到記者卻慌張的低頭狂奔成「落跑女星」，狼狽的模樣因此也被公開在網路上，她也透過社群媒體正式回應了。

宣美出道以來一直給人活潑、大方又開朗的性感形象，但沒想到26日她現身機場時，一看到守在入境口準備拍攝TWICE的媒體，竟素顏、披頭散髮低頭狂奔，令記者看到忍不住衝上去跟拍。事後，南韓媒體便報導，宣美透過經紀人先到接機大廳將搭批記者派去A出口，自己卻從B出口入境，疑似想利用調虎離山之計擺脫媒體，但她一看到記者跟上就慌張的用長髮遮住臉，並低頭快速離開，場面相當尷尬，甚至還有媒體報導宣美只有穿上贊助商所提供的服飾，才會展現親切、開朗的模樣，讓她因此被冠上「說謊女星」、「落跑女星」、「欺騙媒體」等標籤，在網路上引起一翻討論。

眼看事情越演越烈，宣美27日也尷尬的在個人IG上回應此事，解釋「其實那天是我的私人行程，根本不知道有媒體在現場」，並表示當天因為沒有經紀人在一旁，因此不太清楚外面的狀況，只能先請同行的好友先入境，幫她向經紀人溝通，但看起來還是溝通不良；另外，宣美也對於自己原本應該在大家面前展現開朗模樣，最後卻因太過慌張而感到相當抱歉。

最後宣美也不忘貼出媒體所謂的「因穿著贊助服飾所展現不同的模樣」澄清不是事實，表示那時候所穿的衣服也都是個人私服打臉媒體的說法。而粉絲們看到後也跳出來護航，認為南韓媒體不該亂報導抹黑藝人，也不應該打擾藝人的私人行程，再度造成熱議。