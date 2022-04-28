今年來多重利空影響，全球股市下行壓力大，截至2022年4月25日止，MSCI世界指數今年來下跌11.42%，印度股市之Sensex指數則下跌2.87%，表現相對抗跌，元大印度基金表現亦不俗。在這一波景氣循環當中，印度股市中電子業佔比低、金融業占比高，受到製造業轉弱影響較少，且近期自俄羅斯購入原油價格低廉，緩和國內通膨壓力，印度央行並無緊縮壓力，為印度股市帶來支撐。

元大印度基金研究團隊說明，高盛預估印度2022年GDP成長達8%，企業EPS增長為19%，表現均領先全球其他國家。就印度近期經濟數據表現觀察，3月製造和服務業PMI分別為54.0和53.6，仍維持在擴張略偏強的情況，顯示短期基本面受上述利空影響有限，股市可望維持抗跌的格局。

再加上3月地方大選執政黨大獲全勝，政局穩定政策延續可期，均有利於印度景氣與股市表現，待上述利空逐步消除，樂觀看待印度後市表現潛力。

在主要新興國家中，印度具有「3D」優勢，人口、需求、民主（Demographic、Demand、Democracy）人口超過14億，人口中位數約28歲，政府積極推動基礎建設、醫療衛生等領域支出，吸引外商投資，資訊科技業快速成長，善用人口紅利優勢，發揮新經濟動能，正積極提高全球能見度與地位。年輕的企業家們已經創造40家獨角獸（估值超過10億美金的私人企業）。