運動彩券消費者每投注100元，就有10元自動挹注到國家運動發展基金中，不過近兩年體育賽事因為新冠肺炎疫情停辦或延賽，導致得為運動彩券投注標的之賽事大幅縮減，教育部體育署針對影響運動彩券之發行、經營及發展，進行了運動彩券發行條例修法，在28日獲得行政院院會審查通過。

以下是體育署關於運動彩券修法新聞稿全文：

運動彩券發行條例於98年7月1日制定公布，自99年1月1日施行，其後歷經4次修正，最近1次係於109年6月10日修正公布。教育部鑒於新冠肺炎疫情於全球散播，運動賽事屢有停辦、延賽之情形，導致得為運動彩券投注標的之賽事大幅縮減，影響運動彩券之發行、經營及發展，為因應運動彩券發行及銷售所面臨之困境，爰進行運動彩券發行條例修法，並於今（28）日獲行政院院會審查通過。

教育部常務次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，本次審查通過草案計有3大重點：

1、修正運動彩券定義，增加虛擬運動賽事標的；

2、實體與線上銷管費用雙軌制之規劃，合理分配銷管費及盈餘；

3、增訂經銷商得在發行機構資訊系統下，參與招募會員。

本次草案秉持基金共享原則，期創造最大公共利益，並充實運彩收益，進而創造政府、發行機構、經銷商三方夥伴合作多贏的架構，以達成運彩之永續發展，兼及振興體育、照顧運動人才與促進社會公益之目的。

運動彩券發行迄今已10餘年，運動彩券盈餘挹注運動發展基金逾新臺幣450億元，近年體育事務日趨多元，新興業務亟需經費推動，教育部將秉持運動彩券發行目的，持續推動各項體育政策，同時致力於改革與創新，以建構優質運動環境和文化及支持運動產業發展而努力，並加強培訓優秀運動人才，拓展國際體壇空間，用體育讓世界看見臺灣，充分展現政府落實推動體育運動發展的施政決心。

運動彩券發行條例部分條文修正草案說明。（體育署提供）