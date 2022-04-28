42歲葉姓男子去年9月間帶著4歲兒子在家尋短，豈料，自己隔天竟清醒來，發現兒子死了、自己獨活，伴屍2天後，出門買農藥喝下肚，因腹痛難忍不適而打電話向「119」求救，送醫救回一命。台中地院今天依殺人罪判葉男徒刑14年，仍可上訴。

從事齒模技術工作的葉男，與妻分居1年多，在台中市北屯區租屋與4歲兒子同住，他罹患憂鬱症服藥控制，受新冠肺炎疫情影響，幾乎沒有收入導致經濟陷入困境，萌生厭世念頭。

葉男去年9月24日在租屋處先餵食兒子安眠藥，等他昏睡後，在房間內輕生，沒想到，自己昏睡到隔天早上醒來，發現兒子已一氧化碳中毒死亡，他在屋內伴屍2天，27日外出購買除草劑，返家喝下農藥後導致身體不適、腹痛難忍，傍晚即撥打「119」電話求助。

消防人員趕到現場，發現他兒子躺在床上，已明顯死亡，葉男指稱，他喝下除草劑，腹部疼痛不已，經緊急送醫救回一命。台中地檢署依殺人罪嫌起訴葉男。

台中地院審結今天宣判，法官認定，葉男身為人父，本應愛護幼子，面對外在經濟壓力衝擊，不向親友求助，竟動手殺子實屬不當，但審酌起因與無端殺人、恣意剝奪他人生命有所不同，而且犯後坦承犯行，表示願受刑罰制裁，審酌殺害動機、行兇手段，且並無前科、素行良好等情形，量處有期徒刑14年。

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