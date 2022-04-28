因疫情升溫，指揮中心昨（27）日表示取消實聯制疫調，正式宣布實聯制退場，並鼓勵民眾改為使用社交距離APP。國民黨台北市議員王鴻薇表示，她過去就曾質疑實聯制到底有多少幫助，如今好不容易退場又變社交距離APP，「這次又要花納稅人多少錢？實際效果又如何？」

王鴻薇在臉書表示，當初大肆宣傳、花了納稅人3億元，由「天才政委」唐鳳推出的簡訊實聯制，從過去到現在，對疫調到底幫助有多少？她指出，進場傳簡訊、離場卻不用傳，其實根本無法掌握足跡重疊時間，實際上疫調還是要確診者自己告知，並填寫去過哪裡。

王鴻薇說，去年9月發生機師突破性感染，當時指揮中心一次發出超過100萬封細胞簡訊，長達兩周足跡重疊的民眾都有收到，最終搞得各地篩檢站大爆滿，「這樣實聯制的實際意義到底在哪裡？」

王鴻薇指出，許多民眾抱怨使用實聯制後，常常會收到詐騙簡訊，甚至還有檢警將實聯制當作查案工具，說「實聯制結束了，改成台灣社交距離，這次又要花納稅人多少錢？實際效果又如何？」