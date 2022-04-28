惡意逼車、無照駕駛導致交通事故不斷，為提升道路交通安全，行政院會今天通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，加重危險駕駛、無照駕駛罰則，無照駕駛將從現行最高罰1萬2000元，提高至2萬4000元，若5年內再犯處罰鍰最高額，小型車2萬4000元、大型車8萬元；惡意逼車將提高罰鍰上限為3萬6000元，若立法院順利三讀通過，新法有望最快今年底前上路。

為強化用路人遵守交通法規，提升行車秩序及安全，此次修法針對無照駕駛及惡意逼車提高罰則，無照駕駛部分，現行罰則最高為1萬2000元，修法後提高至2萬4000元；5年內再犯處罰鍰最高額，小型車2萬4000元、大型車8萬元

此次修法增訂汽車所有人責任，允許無照者駕駛其汽機車者，處吊扣汽車牌照1個月；5年內違反2次，吊扣汽車牌照3個月；五年內違反3次以上，吊扣汽車牌照6個月。

交通部表示，無照駕駛者不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，加重拒檢罰鍰額度為1萬5000元至4萬5000元。

惡意逼車部分，現行最高罰則為2萬4000元，修法後調高為3萬6000元；同時，危險駕駛態樣增加在高速公路違規迴車、倒車、逆向行駛。

交通部表示，18歲以下未領駕照違規有3.6件，其他年齡層無照駕駛15.6萬件，如果擴充到吊銷駕照仍上路每年有25.6萬件，未來修法後加強執法強度，並搭配教育宣導，相信可以遏阻無照駕駛及危險駕駛違規案件，有助於對交通安全維護有所提升。

行政院長蘇貞昌表示，今年2月，已針對嚴重超速、汽機車不禮讓行人等不當駕駛行為，修法加重罰則，此次再修法提高無照駕駛及惡意逼車等違規行為罰則，希望強化行車安全及秩序。