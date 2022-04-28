女星小S徐熙娣婚後生下3個可愛女兒，3人也承襲媽媽優良基因，個個長得亭亭玉立，時常受邀登上雜誌封面；小S二女兒Lily（許韶恩）顏值也越來越出眾，Lily時常在Instagram分享自己的生活，先前的一張運動照引發關注，照片中14歲的Lily擁有超細螞蟻腰，讓眾人驚呆了。

小S常在社群平台分享和女兒們的相處日常，三女兒許老三搞怪幽默，可愛性格受到不少網友喜愛，小S的二女兒Lily今年14歲，遺傳了媽媽的高顏值，氣質有些冷艷，神似南韓女演員徐睿知，淺笑時嘴邊有小梨渦，隱約能看見明星味。

Lily在時常在Instagram曬出生活照，其中一張打羽球的照片曝光，引起許多網友注意，照片中她穿著短版上衣和緊身黑色瑜珈褲，戴著黑色口罩，揮舞球拍的模樣看起來相當認真，不過網友將重點放在她的小蠻腰上，Lily的腰線非常明顯，身材線條看起來相當不錯。

逆天身材引來許多粉絲留言「美死了」、「這身材穿這樣打球，我是女生都無法專心了」、「腿也太長了吧」、「好辣啊」、「國際辣媽的閨女」、「女兒簡直繼承了媽媽的好基因」、「這腿長得像P出來的欸 羨慕！」

辣照引來媽媽小S留言：「我女兒這什麼身材啊？不要隨便給別人看」，並附上一個無言的表情符號，讓人感受到她的愛女心切，姐姐許曦文也留言抱怨「你早上起床不要亂開燈」，一家子的相處模式毫無保留都被網友看到。