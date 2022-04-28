台中市議員蕭隆澤說，小花蔓澤蘭要根除相當困難，因地方政府根本不積極。(林欣儀攝)

被稱為「綠癌」的外來種植物小花蔓澤蘭，對中部山區農作物危害甚大，台中市議員謝明源、蕭隆澤在議會質詢指出，市府每年僅編列40萬元經費清除小花蔓澤蘭，每年清除面積約7公頃，但光是台中市山區農地就有1萬5000公頃，根本無法有效解決危害問題。

農業局長蔡精強表示，小花蔓澤蘭出現在台灣已有20年，近年來越來越嚴重，林務局及台中市政府農業局為鼓勵農民共同處理這問題，以每公斤5元價格獎勵農民，未來會再爭取中央經費。

謝明源說，台中市山區很多地方都已被小花蔓澤蘭侵占，其甚至覆蓋整棵樹，導致樹木死亡，已經形成生態浩劫；市府每年編列40萬元經費清除，卻根本來不及，因小花蔓澤蘭生長的速度都比小孩還快，市府應正視此問題，提高清除補助經費。

蕭隆澤指出，小花蔓澤蘭要根除相當困難，因地方政府根本不積極，市府現在以每公斤5元委請農民清除，建議能提高到每公斤6、7元，甚至可以委請農會產銷班協助，以目前台中市約有500多個產銷班的人力來算，應可有效遏阻小花蔓澤蘭蔓延的速度。

蔡精強說，小花蔓澤蘭生長快速、繁殖及擴散能力強，常於管理不善的廢耕農地產生，今年度農業局編列預算、爭取林務局補助，共有72萬元經費，預計清除面積17公頃。副市長令狐榮達強調，會向中央爭取經費，也與地方共同設法、鼓勵消除外來種植物，希望研究出根除的辦法。