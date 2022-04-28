台北市社子島開發案爭執多年，年初環評過關後進度緩慢，遲未完成區段徵收後續作業，支持開發的市議員陳政忠憂心開發曙光再滅，提案要求地政局調整現行安置配屋的設籍限制，並要求委員會年底審總預算時應做「延續計畫」的附帶決議，避免下屆市長改變心意。民政委員會今通過議員提案，未來將送大會審議。

被視為台北市長柯文哲任內重要施政的社子島開發案，今年1月通過二階環評，預計6月舉辦區段徵收範圍及抵價地比例核定事業計畫公聽會，目標在11月報核區段徵收計畫書，但北市府估內政部可能在7、8月才通過相關審議，後續還有準備工作，柯卸任前恐難公告徵收範圍。

地政局今赴議會民政委員會進行專案報告，議員陳政忠指出，社子島開發案一波數折，陳情人訴求為拆遷安置，建議市府就安置配屋部分，將「須於2018年6月26日前設籍」的限制拿掉，否則說不過去，要是民眾提起行政訴訟，市府會站不住腳，應循慣例自區段徵收公告日期前2個月算起。

議員王浩批評，柯文哲聲稱設計設籍限制的主因是，社子島公告安置計畫後增加800多戶，要求市府1個月內說明限制原因，不能平白把老百姓當賊，「我也希望社子島開發成功，不要插頭拔到看不到曙光，現在已經是斷電前最後的餘暉。」

地政局長張治祥表示，社子島開發有4個階段，前面3個包括防洪計畫、都市計畫、環評都完成了，最後一個是區段徵收，她認為開發案仍有曙光，市府已經做到今天這個地步，下任市長不管是誰，應該都會繼續走下去。

「社子島真的還留有曙光嗎？」陳政忠感嘆，經過近日的討論，他其實有些灰心，期望開發案能在市長任期島數階段，形成一個具有行政約束的決議，讓社子島能在下任市長上任後，延續目前的開發進度。

最終民政委員會通過議員提案，要求北市地政局檢討2018年6月26日設籍限制，應於本市區段徵收案均採公告前兩個月檢討修正。另外，九大聚落等再發展區衍生的工程費，不應納入開發成本，增加參與開發居民負擔。委員會審查112年總預算做成附帶決議，以利開發進度。此案未來將送議會大會審議。