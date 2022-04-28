在流動性充沛與低利率的環境下，全球房價無懼疫情影響，共同開始加速上行的趨勢。從過去美國歷史來看，在高通膨期間，美國REITs指數表現甚至超過S&P500指數。富邦全球入息不動產與基礎建設(00908)ETF基金經理人蘇筱婷指出，全球REITs商機主要來自3高（高通膨、高房價及高租金）。自疫情開始，全球房地產消費者對於住宅、零售與辦公室等各類不動產的需求發生天翻地覆的轉變。首先是回歸居家後，遠距辦公下，對於居住品質的要求，因此在2020年本已供不應求的美國房地產市場就迎來了更大的購買浪潮。

元大全球不動產證券化基金研究團隊分析，美國聯準會自3月份開啟本波升息循環，從歷史上來看，REITs在利率上升期間表現良好。20年來，以富時已開發市場房地產指數為例，自聯準會啟動升息後的3個月、6個月、1年和2年，平均漲幅分別為6.4%、16.8%、17.6%和41.7%，同期間表現均優於MSCI全球股市指數的-0.5%、5.8%、9.7%和31.3%。

蘇筱婷強調，邁入通膨時代，投資組合配置不可缺少可望增加息收的REITs資產，股利可望增加投資人現金流。在通膨大幅上升的此時，富邦投信將於5/4起募集國內首檔REITs+基礎建設ETF—富邦全球入息不動產與基礎建設ETF(00908)，該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，跨及澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港(含中國企業於香港掛牌)、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國，共16個市場，已涵蓋全球REITs市場9成以上之覆蓋率。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，現階段，特別看好經營數據中心和物流不動產的REITs表現，原因可受惠全球經濟加速數位化，以及電商網購逐步取代實體購物的時代趨勢。隨著雲端服務蓬勃發展，數據使用量有望以兩位數的複合年增長率成長，這將推動需要額外的基礎設施來傳輸和存儲數據，帶動更多的數據中心需求。而且，大多數租戶都是簽署長期合約，即使經濟衰退，數據中心REITs還是有穩健的收入來源。至於物流REITs的部份，電商網購正快速取代實體購物，成為倉儲物流發展的一大推力，而且在新冠疫情全球大爆發後，更加速網路購物的發展，也加大對更多倉庫空間的需求。不僅如此，中美貿易戰和供應鏈問題，正促使製造業回流美國，這些需求無疑地將推高倉庫使用率和租金，為物流REITs提供很好的擴張機會。