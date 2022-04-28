相思紅豆粿粽（甜）的內餡以屏東萬丹紅豆加入二砂以溫潤火候熬煮；每顆110元。（涵碧樓提供）

迎接端午節，各家品牌「粽禮大戰」已展開，許多飯店或名店都強調運用山珍海味或選用進口高級食材，而依循古法不浮誇的粽禮便顯得格外傳統踏實而溫馨。日月潭頂級度假酒店涵碧樓董事長賴正鎰親自帶隊返鄉雲林草嶺向其母親學習賴家私傳的「刺殼粽（又稱鼠麴草粿粽）」，限量推出涵碧樓手工傳香粽，即日起開放網上預購。

賴正鎰多年來堅持遵循傳統，每年端午前夕必定親自帶領涵碧樓廚藝團隊返鄉向高齡母親學習獨家配方，不僅力求備料依循古法、傳承美好滋味之外，更在意的是傳遞不忘初衷的「廚心」，將傳家滋味分享給饕客。

涵碧樓推出的粽禮中，外觀簡約、黃綠油亮的粿粽製作過程不簡單，光是備料的前置作業就得忙上逾半個月。先嚴選新鮮採摘有機栽作的鼠麴草，再三的清洗乾淨與手工挑選後，堅持不以機器烘乾取代，遵循古法以太陽連日曝曬至乾燥後，方可拌入糯米中，為了就是保有外皮口感Q彈及入口咀嚼後的清香。

「涵碧古意粿粽」的餡料是將黑毛豬肥肉下鍋逼油撈起，紅蔥頭入鍋爆香放入魷魚、黑毛豬瘦肉大火拌炒逼出迷人古早滋味，同時加入魚池椴木菇與埔里菜脯增添口感。除了鹹香口味，涵碧樓也推出甜而不膩的「相思紅豆粿粽」，內餡以屏東萬丹紅豆加入二砂以溫潤火候熬煮，綿密甘甜的餡料以Q彈粿皮包覆，口感迷人。

董事長賴正鎰也分享獨特吃法，將粿粽蒸熟下鍋微煎至表皮微焦呈現出「恰恰」的口感，品嘗時搭配日月潭帶有薄荷肉桂清香的紅玉紅茶，一口絲縷茶韻、一口懷舊甜蜜更能體會極致之雅趣。

涵碧樓「典藏傳香粽禮盒」包含古意粿粽、傳香米粽、相思粿粽各 2 顆，每盒780元；「涵碧茶香粽禮盒」包含傳香米粽、相思粿粽各 2 顆，以及精品茶葉 2 款，每盒1130元；另外也可單顆購買。即日起至5月27日接受預約冷凍宅配、超取，自取則是開放即日起至6月3日，限量開賣。