亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟今（27）日舉辦2022年會暨智慧物聯國際論壇，國家發展委員會主任委員龔明鑫指出，新世代半導體與AIoT、加上5G的來臨，為台灣下一階段的數位轉型重要布局，除可帶動智慧城市快速發展，在應用端或需求端亦皆大有可為。台灣物聯網產值已在2018年首度突破兆元，今年將積極挑戰2兆元產值，直追台灣半導體產業。

2022物聯網產業大聯盟年會暨智慧物聯國際論壇聚焦未來商機，超過400家企業成員熱烈響應，27日針對智慧醫療、智慧交通、智慧車、智慧城市等跨領域，邀來產官界人士聚焦討論、並分享海外拓展經驗。另包括萬物聯網、台智駕、緯謙、NTT、勤崴、安果智能、全波等7家台廠亦在場展示新技術，為AIoT產業攜手解題。

龔明鑫表示，政府於前瞻計畫中，針對5G提供490億元基礎建設資金，同時亦協助打造平台生態系，積極推動法規鬆綁、提供投資減免優惠。面對全球2050年淨零碳排目標，轉型成功的關鍵必須架構在數位轉型基礎上，需要物聯網產業大聯盟所有成員一同努力達標。而亞洲．矽谷智慧城市計畫徵案亦已累積有249項解決方案，其中44項並成功輸出海外、遍布全球27國。

桃園市副市長高安邦指出，「亞洲．矽谷」計畫落地桃園，位於機場捷運A19站旁的亞洲矽谷創新研發中心，預計今年可以動工、2025年完工，加上青埔智慧城市應用示範區，與虎頭山自駕車實驗基地，顯示桃園對物聯網產業的重視，歡迎廠商來桃園發展，為台灣物聯網產業創造出另一波高峰。

針對全球物聯網發展走勢，工研院協理兼產科國際所所長蘇孟宗認為，疫情改變人們的消費模式與對多元數位平台的需求，物聯網智慧化與數位化成為企業生存的關鍵。從擋不住的元宇宙熱潮、淨零碳排趨勢催化物聯網永續服務、防疫自動化零接觸應用，與隱私資安完備化等4大面向，他並指出，物聯網勢必成為防疫與經濟復甦利器，唯有強化科技、人文、創新等多元應用服務，才能發揮智慧台灣新價值。

華碩雲端近年聚焦在智慧醫療、智慧製造、智慧城市3大佈局方向，總經理吳漢章以「天下大亂形勢大好，天下武功唯快不破」，點出台廠如何在物聯網無限商機中搶佔供應鏈重組新契機。他指出，華碩集團去年也因應成立台灣智慧雲端（台智雲），利用AI超級電腦加速落實客戶服務端，目前已累積超過150家客戶，同步建立AI、5G、區塊鏈夥伴生態系。

遠通電收執行董事兼總經理張永昌則以遠通電收智慧交通為例，除在台落地，也已成功輸出海外。目前台灣ETC系統已在泰國3條高速公路落地啟用，有效協助當地解決塞車之苦。另遠通電收作為台灣服務系統整案輸出廠商，亦已打入越南、印度、哈薩克、菲律賓等國，累積至少16億元的輸出商機。