3+4居隔新政策上路，台灣疫情漸走向平穩共存，五一連假、母親節檔期餐飲剛需仍在，王品集團各品牌目前內用訂位達七成左右，中餐品牌莆田/享鴨/丰禾台式小館備有2/4/6人套餐，鼓勵外帶、可享全單九折優惠。王品瘋美食購物網」則推出王家味專區限量組合，即日起至5月31日前訂購，金額滿1,000元運費半價(100元)、滿2,000元免費宅配到府。

王品集團餐飲多元方案，滿足消費者應地適宜的用餐需求，共同為正常生活、積極抗疫努力。民眾自煮需求增加，王品集團旗下線上零售平台「瘋美食購物網」，四月份訂單量激增2.4倍，其中氣炸美食-醃漬檸檬雞翅，因省時方便單月熱銷千隻、最受歡迎，另外德國豬腳、黑椒牛小排銷量成長也逾兩成。

為提供更便利的服務，「王品瘋美食購物網」推出王家味專區共三款超值組合:德國豬腳套組(518元、限200組)、珍珠龍虎石斑菲力套組(718元、限200組)、黑椒牛小排套組(1,168元、限100組)，居家煮出王品級獨家美味，份量剛好沒囤積壓力，即日起至5月31日前訂購【王家味專區】內的商品，發票金額滿1,000元運費半價(只要100元)，滿2,000元免費宅配到府，另凡瘋美食會員於網站購物結帳，即享3%-8%瘋點數回饋(部分指定商品不受此限)。