警方發現陳嫌躲在宜蘭三星鄉一處農舍，日前攻堅將他逮捕到案。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方破獲兩處詐騙機房，當場逮捕13名嫌犯。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到現金46萬5000元、手機47隻、螢幕29台、主機18台、分享器等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

以38歲陳姓男子為首的詐騙集團，在IG、臉書等社群刊登假投資平台廣告，誘騙民眾投資，刑事局國際科經長期蒐證偵辦後，破獲兩處詐騙機房，發現陳嫌躲在宜蘭三星鄉一處偏遠農舍，日前前往攻堅搜索，共將陳嫌等15人逮捕到案，初估有20多名被害人，總財損達1700多萬元。

國際科分析165民眾報案資料發現，該集團在社群媒體刊登投資平台聯結網址及客服ID等廣告，以「投資理財」、「被動收入」、「兼差收入」、「保證獲利、穩賺不賠」、「操作簡單，入場門檻低」及「一時賺錢，一時爽」等字眼吸引民眾點擊觀看、詢問及加入好友。

該集團再主動私訊民眾，詢問「缺錢嗎？可以幫你賺錢」、「教你投資賺錢」、「免費賺錢項目」及「可免費幫忙投資外幣」等手法，誘騙民眾註冊「EGAMAX」、「FINCE」及「FOREX亞洲投資交易平台」等假投資平台會員，並加入「圓夢巨人」、「遇見幸福」及「榮耀之巔」等大群組後，由機房成員充當「投資客」帶風向，佯稱只要聽取「指導員」或「總指導」的建議投資虛擬貨幣、外匯及期貨等即可獲利，吸引被害人匯款投資。

當被害人警覺遭詐欺時，該集團即與被害人解除好友、強制退群或已讀不回，以「養、套、殺」的手法，從去年10月起至今年1月中旬，共詐騙20多名被害人，初估詐騙金額高達1700多萬元，其中單一被害最高財損達260萬元。

專案小組報請新北地檢署檢察官楊唯宏指揮偵辦，先同步攻堅搜索新北市新莊區及三重區兩處機房據點，當場逮捕13名嫌犯，經向上溯源查出幕後主嫌為陳男及另名黃姓幹部，掌握陳嫌等人藏匿在宜蘭縣三星鄉偏遠農舍，日前前往攻堅，將兩嫌逮捕到案，共查扣到現金46萬5000元、手機47隻、螢幕29台、主機18台、分享器等贓證物，其中陳嫌及黃嫌等人經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。