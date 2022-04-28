實名制快篩今（28）日起開賣，依照衛福部規定，民眾得持健保卡或居留證才可購買，而陸生持有的是入台證，目前不屬於販售對象。面對本土疫情居高不下，其擔憂如果身體出現不適，卻買不到快篩試劑，無從掌握個人健康情況，恐成為防疫破口。

快篩試劑實名制今起上路，各地藥局紛紛出現搶購人潮，由於衛福部規定，必須持有健保卡與居留證才可購買，以入台證留台就學的陸生，則不包含其列。

北市某公立頂大碩士陸生小J表示，台灣近來疫情愈來愈嚴重，校園不斷傳出確診個案，為了將個人染疫風險降到最低，也想要掌握自己的健康情況，確實需要添購快篩試劑。不過現在衛福部綁定的所有證件，就是不包含入台證，「覺得又被區別對待！」

小J說，今日本土確診人數破萬，實名制卻取消了，「一面疫情日趨嚴重，一面防疫日漸懈怠，去飯店、商場、車站都不掃碼了，我也不知道搞什麼」，現在唯一能做的只有戴好口罩，自求多福。

小J也透露，對於買不到快篩試劑，學校其實也很苦惱，不少陸生反映此事，但校方擔心消息對外公布後，恐怕同學們又會被針對，因此大多以簡訊或電話告知，可以到鄰近校園並設有公費快篩的診所報到，由醫生評估發放。

回想起2020年回台被阻擾的經歷，小J直說，很擔心類似情況再度上演，所以陸生同學們現在學校都很低調。不過，談及在台灣生活幾乎沒有保障可言，「一沒居留證，二沒健保，三不能申請工作證」，嘆言自己堪比化外之民。