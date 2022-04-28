謝姓車手遭汐止警方送辦。（警方提供）

詐騙猖獗，警方強力圍堵！新北市警察局淡水、汐止兩分局，前（26）日同天破獲騙案件，其中淡水警方不僅破獲詐騙集團，逮補主嫌、集團成員共6人，也營救出遭軟禁被要求兼當車手的6名被害人，查扣相關證物及贓款26萬；汐止警方則是經銀行通報後，當場逮補臨櫃提款的車手，攔阻詐騙金額50萬元。

淡水警方前天下午3時許，接獲銀行報案指稱，有名男子要提領大筆現金，疑似遭到詐騙，警方到場發現，除負責提款的47歲柳姓男子外，另有34歲賴男、20歲鄒男、21歲劉男及20歲黃男等4人在銀行外等候，經盤查疑似為詐騙集團同夥，警方帶回偵辦後，查出柳男為被害人，他與另外5名被害者被軟禁於淡海新市鎮某社區內，並被要求充當車手。

警方獲得該情資後，立即前往查緝，當場查獲26歲林姓主嫌在內的2女4男，以及遭到軟禁的39歲蔡姓女子等1女4男等被害人，現場除了多筆網路銀行交易明細、帳簿、身分證等物證外，還查獲毒品安非他命及贓款現金26萬元，全都遭警方查扣。

警方追查發現，林嫌利用網路刊登求職廣告吸引求職者前來後，將人誘騙到租屋處軟禁並沒收所有手機、證件及存摺，接著再監控被害人辦理金融帳戶或提領詐騙贓款，若被害人不從或意圖逃跑，便暴力相向。

而汐止警方也是在當日下午相近時間接獲銀行通報，疑似有車手臨櫃提款，因提款人謝姓男子（29歲）與行員對話說詞反覆，且其帳戶短時間內金流進出異常，警方立即趕赴現場了解。經員警初步向謝嫌了解帳戶資金流向，謝嫌始終交代不清且說詞矛盾，警方同步聯繫被害人林姓男子（73歲）查證後，確認林男遭到詐騙，便將謝姓車手當場逮補，以詐欺罪嫌送辦。

警分調查，林男也是在網路上誤信投資訊息，於當天上午10時許，匯款50萬元至謝嫌帳戶，林男一開始接獲警方消息時，還不願相信自己受騙，直到親方親自驅車至林口向他說明，他才坦承近期於訊軟體Line加入1名陌生女子，對方後續又幫他加入了好多群組跟投資經理好友，才讓他誤信為真實投資訊息，掉入詐騙集團陷阱，所幸最後警方成功攔阻。

許多詐騙集團利用臉書或通訊軟體，以高薪吸引年輕學子或失業、待業民眾，伺機騙取他們的證件或存摺，使求職者不慎淪為詐騙人頭帳戶或車手；另近期投資詐騙手法慎行，常藉理財群組或投資老師的訊息來誘騙民眾匯款投資，因此警方呼籲民眾，不論是求職或投資，都須格外謹慎，以免遭到詐騙或淪為共犯。