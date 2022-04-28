俄羅斯以能源為武器，對西方制裁展開大復仇！俄國天然氣巨擘 Gazprom周二宣布切斷對波蘭、保加利亞的天然氣供應，同時透露，4家歐洲天然氣買家已按照俄羅斯總統普丁的要求，用盧布購買了天然氣，另有10家歐洲企業已經在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設盧布付款帳號。顯見這些歐企為了採買俄國天然氣，不得不向普丁低頭。

綜合外媒報導，據知情人士表示，4家歐洲天然氣買家已經按照俄羅斯要求，用盧布購買天然氣，若其他買家不接受克里姆林宮的條件，隨著5月下旬付款期限逼近，可能切斷更多天然氣供應。

另一消息來源指出，10家歐洲公司已經在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），開設滿足俄羅斯付款要求所需的帳戶。目前俄羅斯透過管線向23個歐洲國家供應天然氣。

波蘭和保加利亞在拒絕使用盧布支付後，周三（27日）遭俄國切斷天然氣供應。俄羅斯天然氣巨頭表示，盧布付款機制並未違反歐盟的制裁。

另有知情人士透露，義大利能源巨擘 Eni SpA 正準備在俄羅斯天然氣工業銀行開設盧布帳戶，此舉是為了防患未然；德國能源公司Uniper SE表態，自己在不違背制裁之下，持續買進天然氣。德國經濟部長Robert Habeck周三表示，俄羅斯天然氣在德國進口占比已從55%降到35%。

俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美各國強烈制裁後，普丁也下馬威，要求從4月1日開始以盧布支付天然氣合約。在傳出歐洲買家用盧布買俄國天然氣後，歐盟執委會警告成員國和企業，不要依照俄羅斯要求用盧布支付，此舉將違反對俄制裁。