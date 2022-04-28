苗栗農工學生參加科展競賽榮獲特優、特等獎項。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗農工學生參加科展競賽。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

第62屆高級中等學校竹苗地區科學展覽競賽圓滿落幕，苗栗農工學生推出茶葉多酚含量、果皮可能具有吸附重金屬能力等研究作品，拿下特優跟優等獎項，也創下連續20年代表竹苗區晉級全國參賽。

其中，觀「茶」思維-酸柑茶中總酚含量與還原力特性探討獲獎作品，學生江珮禎身為客家人，自小就開始接觸客家文化，小時候生了重感冒身體十分不適，叔公叔婆見狀，就泡酸柑茶給她喝，當時讓她感冒緩解，如今長大接觸化學的專業知識，因此決定以酸柑茶作為主題，探討酸柑茶的特性與物質含量，做為在地文化價值的推廣及酸柑茶資料的貢獻。

她說，經過這次研究也讓他們得知酸柑茶對於人體的功效以及本身成分的轉移、含量等知識，證實酸柑茶的營養價值。化工科主任王淑璟提到，作品發想皆由學生的生活經驗連結苗栗在地的文化和產業，發現酸柑茶中的多酚類物質會隨著存放時間增加而上升，且存放時間越久的酸柑茶，其果皮中的多酚含量又高於茶葉的多酚含量，能對未來判定酸柑茶品質上作為參考依據及品質的依準。

另一件得獎作品，金藍之「膠」–果膠與果膠球吸附銅離子之探討，發現果皮可能具有吸附重金屬的能力，因此想藉由這次機會來研究看看是否能吸附重金屬，不但能將農業廢棄物再利用，也能把河川的重金屬去除，利用農業廢棄物製作出吸附劑，能將重金屬聚集一起，讓河川的重金屬減少，使環境得以改善。

苗栗農工謝世宗校長指出，科學展覽的目標是希望培養學生對科學研究的興趣與潛能，並透過競賽活動，提升學生表達及思辨能力。

校方在科學展覽與專題製作等活動，在質與量的績優表現一直以來都有非強大的研究量能，尤其今年年度作品，更是在108新課綱強調下，連結學生的生活經驗及苗栗在地產業特色下，所延伸出的學習成果。

這歸功於同學創新努力與指導老師的用心，學校會持續挹注資源辦理相關講座及經驗傳承，藉由情境式的問題分析討論，培養專業系統思考，裝備更多的能力來面對未來社會各種挑戰。