桃園28日新增1481例本土個案，居隔人數上升至1萬7264人，市長鄭文燦直呼，確診攀升的狀況下，防疫政策、疫調、居隔方式都要有所改變。市內重要傳播鏈包括華通蘆竹廠、欣興電子山鶯廠皆有大批移工確診。另談及居隔通知書，鄭文燦指出，現在從學校、職場、個人等3個方面著手加快速度，強調無論是否已結束居隔，都一定會補發居隔通知書。

鄭文燦表示，1481例本土個案依年齡分析，18歲以下有350人佔23.6％，顯示學校確診人數有一定比例，65歲以上有54人佔3.6％，長者因為打完第3劑，確診者相對較少。桃園市重要傳播鏈採檢情形，華通蘆竹廠採檢第3廠及移工宿舍共1125人有242人確診，其中146人為移工、78人是本國籍員工，該廠要進行移工就地居隔、分艙分流、全廠員工做健康監測，1、2廠預定29日要做快篩檢驗，針對3廠及移工宿舍則每2天1次快篩，以確保廠區安全。欣興電子山鶯廠累計79人確診，其中本國籍員工有41人、移工有38人，移工分棟進行快篩，針對全廠員工做健康監測。

「居隔通知書牽涉民眾的保險、請假等權益，一定會發送！」鄭文燦強調，26日前有不少民眾已完成居隔，但仍遲遲未收到居隔通知書，主因是中央將居隔通知書網站關閉，導致有大量民眾還沒收到。針對居隔通知書的發放，桃園從3個方面著手，首先是學校，將由學校替師生、學生家長造冊，盡快寄送居隔通知書，另外防疫關懷包也可以由學校協助發送：職場則比照學校造冊；個人可至衛生局官網填寫Google表單自主通報，讓公所、衛生所人員能快速掌握情形並寄送居隔通知書。

衛生局局長王文彥補充：居隔通知書會先寄送簡訊通知民眾已經寄出，若居隔通知書內容有錯誤後續可以再更新，呼籲民眾居隔期間不要太慌張，有症況可以使用遠距醫療系統，若有急症也可以用119救護車，希望大家一起度過疫情海嘯。鄭文燦說，只有要10＋7、3＋4的民眾才會碰到居隔通知書的問題，呼籲民眾可以多使用自主填報表單，減少系統作業時間。

鄭文燦另提及，6個社區採檢站採檢人數有4293人，採檢人數略有下降，而28日開賣的快篩試劑，桃園有477個藥局鋪貨，首日有出現當機、數量不夠的狀況，但中央陸續會將5千萬劑完成鋪貨，讓民眾可以採買。其餘專案採檢，南崁國小採檢327人有9人陽性；興仁公托採檢144人3人陽性：桃園市創世清寒植物人安養院採檢63人全為陰性；楊梅台灣國際兒童村採檢36人有26人陰性、10人採檢中。