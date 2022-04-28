4月28日是世界職業安全衛生日，台南市勞工局表示，市府多年來以「檢查、輔導、宣導、跨界合作」多元策略提升職場安全健康，南市重大職災死亡人數、勞保職災給付人次都有下降；在推動降災方面，也成立35個安衛家族，共700多個事業單位參與合作。

勞工局表示，針對高違規、高風險及高職災發生率等事業單位加強檢查，去年至八大工業區實施職安檢查5909場次；另組成專業輔導團隊，至事業單位及工地診斷輔導，去年執行2645場次。

針對市內重大公共工程，則集結市府水利局、交通局及工務局等機關，辦理公共工程職業安全衛生宣導會、台灣職安卡教育訓練，與南區職安中心聯合檢查等，督促公共工程邁向零職災。

根據統計，南市重大職災死亡人數2020年為28人，2021年降為22人；勞保職災給付人次2020年為2234人，2021年降為2166人，下降約3.04％。

勞工局也率先全國邀集相關機關、單位成立營造及局限空間作業2大安全聯盟，並建立評選表揚機制，鼓勵各成員投入減災，遴選出具有創新減災作法及具體績效之績優單位共9家進行表揚。

勞工局長王鑫基表示，職業安全衛生除了需要雇主、勞工、公部門一起努力，職安教育更要向下扎根，勞工局今年與台南高工合辦「5D工安演練觀摩宣導會」，更邀學生觀摩台南市鐵路地下化工程，強化學生對營造工地的職場安全意識。