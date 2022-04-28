就在第19屆SBL因為有球員確診新冠肺炎，於27日正式宣佈賽季提前結束，由台灣銀行隊史首度奪冠後，28日第17屆WSBL也宣告有兩隊球員新冠篩檢陽性，球隊因隔離政策無法正常訓練、為5月3日開始的季後賽備戰，在近日新冠肺炎疫情逐漸升溫下，本會28日下午緊急召集4支球團商議後，各隊均表示站在保護球員立場，達成停賽共識，決議取消本屆決賽賽程，以例行賽成績判定本屆名次，國泰人壽再度封后。

這是WSBL繼去年因為新冠肺炎疫情季後賽期間提前落幕後，再一次提早底定賽季最終排名，國泰女籃從第6季起完成WSBL 12連霸，隊史參加WSBL歷來，除了第5季未參賽，其他賽季WSBL冠軍都是國泰。

以下是中華籃協官方新聞稿全文：

即將於5月3日開打的2022年WSBL球季冠、季軍決賽，因有兩隊球員確診，球隊因隔離政策無法正常訓練，在近日疫情逐漸升溫下，本會今日緊急召集四支球團商議後，各隊均表示站在保護球員立場，達成停賽共識，決議取消本屆決賽賽程，以例行賽成績判定本屆名次。

近日內WSBL球隊先後有兩支隊伍傳出球員確診消息，並匡列密切接觸隊職員進行居家隔離，球隊無法正常訓練備戰下週決賽，站在保護球員健康安全的前提下，各隊在今日會議中都表達停賽想法，最終決議取消決賽賽程，並依據WSBL競賽章程規定，例行賽完賽因疫情或不可抗拒之原因而停賽時，以例行賽成績判定名次。

2022年WSBL女子超級籃球聯賽名次：第1名國泰人壽、第2名台元、第3名台電、第4名中華電信。