公視台語台臉書昨PO出台語教學，附上的圖片疑似諷刺台北市長柯文哲「軟封城」，酸他「練痟話」，NCC主委陳耀祥今坦承，台語台此舉就是介入政治。對此，民眾黨發言人張清俊指出，公視必須道歉，也必須針對此事進行調查與懲處。

張清俊今指出，公視在2019年拿了4億元成立台語台，結果這人民的血汗錢，居然成了資助民進黨豢養側翼的經費，網軍就養在公視？台灣公共廣播電視集團堂而皇之地製圖諷刺、攻擊在野黨，完全推翻「公共」的定義，不僅違反中立性，更像是對外昭告，台語台就是民進黨的電視台。

針對NCC主委陳耀祥坦承，台語台此舉就是介入政治，張清俊認為，公視必須道歉，也必須針對此事進行調查與懲處，否則，公視未來就不再是全民的電視台，而是執政黨的電視台，永遠成為政黨的禁臠。

不過，張清俊認為，NCC八成會說「法制組研議」，最後，就是請在野政治人物們「自主應變」。