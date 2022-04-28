中國國家鐵路集團有限公司28日表示，今年全大陸「五一」假期鐵路運輸從4月28日至5月5日，預計發送旅客3200萬人次，客流量總體處於低位運行。在疫情防控方面，國鐵集團表示將堅持「外防輸入、內防反彈」與「動態清零」總方針，繼續停開或減開涉疫地區始發列車、繞行繞避風險地區、停售或限售通過列車車票並減少人員流動。同時嚴格落實測溫驗碼、分散候車、通風消毒、預留隔離席位等措施，嚴控列車載客率，推廣刷臉進站、掃碼點餐等無接觸式服務。

據中新網引述中國國鐵集團表示，將實施「一日一圖」，靈活服務旅客出行需求。在低風險區域，針對客流需求旺盛的熱門線路，實行動車組重聯運行，加開高鐵和普速列車，適時啟動週末線和高峰線運行圖，及時增加運能投放。

此外，也將加強鐵路局集團公司管內列車開行組織，精準滿足低風險區中短途旅客探親、旅遊等出行需求；在重點地區儲備一定數量的熱備動車組，隨時準備上線，應對突發客流。

同時，國鐵集團利用因疫情防控停開減開客車騰出的運能，部署大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要貨運通道和繁忙幹線，展開貨運攻堅戰、全力保障物流暢通，促進產業鏈供應鏈穩定。