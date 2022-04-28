行政院顧問鄭宏輝刊出他與父母的合照，表示父母是影響他從政最重要的人，他的父親是中油勞工、母親是雜貨店老闆，他自幼就受父母的身教影響，對公共服務充滿熱忱；他就讀研究所期間投入政治助理工作，後來在新竹市蟬聯五屆市議員，溫暖的父母讓他這個非富二代的農村子弟，過得非常富足。此文獲約2500個讚，不少網友盛讚鄭的認真令人感動。

鄭宏輝26日在臉書發文，刊出他與父母的合照，照片中三人露出溫暖的微笑，鄭直言：「我的爸爸媽媽是影響我從政最重要的人。」

鄭宏輝指出，他的母親是開雜貨店的，在古早時代，農村裡的雜貨店就像是市民集會中心，所有疑難雜症、坊間八卦都會在店裡流竄，故雜貨店之子的他，從小就看著媽媽熱心助人，耳濡目染下自然也投入服務的工作。他的爸爸則是中油勞工，爸爸最常掛在嘴邊的一句話就是「好啊那有什麼問題」，鄰里間有什麼需要幫助絕對義不容辭的個性，讓爸爸擁有好人緣，他至今在外跑行程，也常遇到鄉親問起爸爸的近況、跟他分享與爸爸的故事。

不僅如此，鄭宏輝強調，從他就讀研究所期間投入政治助理工作、回到新竹市連任五屆議員，政治工作的根本就是服務人群；他很幸運從小就能受到熱心助人的父母影響，在這樣一個不是政二代也不是富二代的農村家庭，他過得非常富足。

此文獲得約2500個讚，網友紛紛留言：「認真的宏輝，最讓人感動」、「不是富二代靠著認真，照樣能出頭天」、「有志者事竟成」、「這樣的宏輝，才是新竹市民期待的市長人選」、「很樸實的故事，卻讓人非常感動。」