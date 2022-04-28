新竹市28日新增113名確診個案，目前共有居家隔離1539人，26校因確診持續停課或停班中。竹市今年以來已累積615名確診個案，目前已有99人康復出院，0例重症，100％皆為輕症或無症狀個案。市長林智堅呼籲民眾可加入新竹市居家照護關懷[email protected]，內含疫情相關訊息，協助民眾防疫。

快篩試劑28日上路，民眾若自覺有相關確診症狀，可至國軍社區篩檢站PCR採檢，林智堅表示，若無法自行騎車、自行駕車或步行前往，可預約防疫計程車，切莫搭乘計程車，以免讓司機限於染疫風險。國軍社區篩檢站27日共計篩檢517人，目前已檢測出3人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

竹市確診者居家照護截至28日中午已收案共285人；民眾若屬確診者、居家隔離者，可加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」(https：／／line.me／ti／p／@home_care_hc) ，以單一窗口處理隔離中的必要需求。林智堅也呼籲一般民眾也可加入，以更快速了解各項防疫資訊。

林智堅在疫情記者會直播中也展示新竹市居家照護關懷[email protected]用法，並表示市府提供多樣包括緊急救護、通報、垃圾清運及協助照顧貓狗等資訊，都可透過關鍵字搜尋。

隨著確診個案、居家隔離人數與日俱增，市府防疫人力的負擔也日益加重。為了完善防疫體系，即日起招募3班制時薪護理人員，將提供衛福部經費補貼工作津貼，主要工作為接聽防疫電話、協助疫調、關懷確診個案及居隔者等3個任務，報名電話03-5355191轉249，工作日期則待招募後再行安排。