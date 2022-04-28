疫情持續升溫許多民眾轉而選擇宅在家慶祝母親節，Uber Eats 網羅深受消費者喜愛的老饕級餐廳名菜、排隊名店甜點，推薦團聚多人套餐組合及各式精緻高顏質的母親節蛋糕，讓消費者隨點即送輕鬆將餐廳美饌及特色蛋糕搬上居家餐桌，和媽媽一起免出門、安心在家歡慶母親節。Uber Eats App 新用戶不只可享 30 天免運，輸入指定優惠序號還可享首兩筆訂單5折優惠；優饗方案會員輸入指定優惠序號也可享 2 次美食外送 85 折優惠。

Uber Eats 根據平台統計消費者最愛的餐點類別，推薦經典台菜、早午餐、日式料理、中餐港點等多元風味料理，讓消費者不出門也能將老饕級且經濟實惠的母親節大餐一鍵下訂，輕鬆端上桌，寵愛媽媽也照顧全家人健康。

除了獲選全球百大最佳餐廳的「鼎泰豐」、米其林指南餐盤推薦的「欣葉台菜」外，Uber Eats 平台上也有部落客推薦的在地老饕級餐廳，像是台中老牌台菜「金華園餐廳」的「Uber Eats 獨家母親節四人套餐」四菜一湯1,288 元，有香烤台灣溫體客家黑豚鹹豬肉、招牌手切鮮牛肉湯、基隆手工天婦羅，營養滿分的蛋白質、現炒時蔬、白飯、湯品及飲品。獲選經典臺菜餐廳的「滿穗台菜」，將傳統台式料理搭配水果入菜，口味清爽適合將轉熱的初夏天氣，並依據家庭人數推出適合小家庭的三至四人套餐 2,270 元、大家庭五至六人套餐 3,400 元。台北「金山客家小館」推出「母親節限定合菜六人份套餐」3,500 元，客家鹽焗雞、客家小炒、梅菜扣肉、鹹冬瓜蒸鱸魚、招牌旗魚芋頭米粉鍋、破布子炒水蓮等八道經典客家風味菜都可以一次吃到。

母親節Uber Eats亦早午餐可選擇，如「貳樓」高人氣精選餐點包含金牌鹽水雞沙拉、實打實招牌漢堡、橙香蛋煎丹麥舒肥雞早午餐、海料嗶啵歐姆蛋、經典青醬鮮蝦細扁麵等，餐廳也持續開發創意十足的新菜色，像是視覺滿分的藜麥巴沙魚優格 Taco 袋，以 Taco 餅包裹巴沙魚、杏鮑菇、藜麥小米佐酪梨醬，最後以太陽蛋作點綴，還可搭配使用新鮮蔬果冷壓而成的原生蔬菜水果汁，讓媽媽大啖美食也能健康低負擔。台北網紅朝聖名店「Miss V Bakery」以曾獲得媒體評比肉桂捲冠軍而聞名，肉桂捲搭配新鮮核桃及自製焦糖醬，讓風味更具層次，搭配大受歡迎的「MISS V經典早午餐系列」拼盤，讓想吃早午餐又想來點肉桂捲的媽媽，不用出門排隊就可以雙重享受一次滿足。

近日本土確診人數急速飆升，民眾越加仰賴使用外送服務來獲取餐飲及日常所需，Uber Eats 分享找優惠小撇步讓消費者荷包多省一點。

小撇步1、「優惠碼必收」：常常打開 Uber Eats App 在首頁中滑動橫幅，將所有看得到的優惠碼通通手刀收下；還有許多人不知道的隱藏版優惠碼，只要在商家合作夥伴商家頁面橫幅圖片上就可以輕易找到。別忘了在期間內使用才能把優惠真正賺入口袋。

小撇步2、「綠標優惠聰明挑」：想知道哪些餐廳現正優惠中？只要跟著標有綠標優惠的商家合作夥伴下單，就可以享有由各合作商家夥伴所推出的買一送一、滿額送免費餐點、滿額折扣、訂購指定餐點享折扣等經濟實惠的餐點優惠。

小撇步3、「餐廳獎勵不要錯過」：向有標記綠色鑽石圖案的餐廳訂餐來賺取餐廳獎勵，只要完成該餐廳合作夥伴所指定的消費任務即可獲取餐廳獎勵，如累積消費滿額送獎勵金、訂單次數達標送免費贈品等。消費者也可以在帳戶裡的「餐廳獎勵」中查看目前已累積的獎勵。

慶祝母親節，不管是大家庭人多熱鬧，或是小家庭的溫馨小聚，首次下載並註冊 Uber Eats App 的新用戶，只要單筆訂單金額滿最低消費金額，即可在 30 天內享有無限次免運費，5月1日至5月31日期間輸入優惠序號「寵愛媽咪五折慶」，還可多獲得首兩筆訂單 5 折優惠，單筆最高折抵 200 元，限輸入後 14 天內用畢。優饗方案會員於4月27日至5月10日期間訂購美食外送單筆訂單滿 299 元，輸入優惠序號「母親節優享」，可享 2 次 85 折優惠，單筆最高折抵 50 元；此外還額外享有生鮮雜貨外送及乘車等會員專屬福利及優惠。