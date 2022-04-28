侯布雄法式餐廳的料理精緻；圖為白蘆筍奶凍裹生食鮭魚韃靼襯Oscietra魚子醬。（侯布雄法式餐廳提供）

L’ATELIER de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳延續探索料理的無限可能，4月起由法國團隊任命東京米其林3星的惠比壽Joël Robuchon Restaurant日籍主廚松尾洋平Yohei MATSUO接手掌勺台北店餐廳，希望繼續發揚侯布雄法式料理精神，守護星星榮耀，為台灣饕客帶來不凡的美食饗宴。

松尾洋平1985年出生於日本東京，小時候與家人在中餐廳用餐啟發對料理的嚮往，而離家不遠的惠比壽侯布雄法式餐廳，更是常常吸引他佇足停留，在18歲毅然決然踏入廚藝學習生涯，2007年正式進入嚮往已久的Joël Robuchon餐飲集團，先後在六本木米其林2星的L’ATELIER de Joël Robuchon及巴黎米其林1星的L’ATELIER de Joël Robuchon étoile工作，一步一腳印地積累紮實深厚的料理技藝。

松尾洋平在東京惠比壽Joël Robuchon Restaurant擔任主廚期間，他便以華麗與創意手法詮釋當代法國料理而備受推崇，他以一絲不苟的精神帶領著團隊持續維持在高水準表現，帶領餐廳蟬聯米其林3星殊榮。對松尾洋平而言， Joël Robuchon帶給他的不僅僅是米其林星星光環，更是深深折服在其料理哲學及信念，使他誓言繼續傳承下去。

今年4月，松尾洋平挾帶米其林星星賦予的榮耀，進入亞洲的美食殿堂L’ATELIER de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳，要將台灣豐富的風土滋味，巧妙融合成一道道侯布雄經典的法式料理，盼為饕客獻上奢華的法式盛宴。