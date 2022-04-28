各國中校長幫學生親簽的考運祈福卡掛在文昌祠祈福牆上。（謝明俊攝）

文昌祠的祈福牆上掛滿參加國中會考學生的祈福卡。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌28日率領全縣國中校長，赴後龍英才書院向文昌帝君祈求參加國中會考學生考運亨通。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌28日率領全縣國中校長，替應考學生掛上祈福卡。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌28日率領全縣國中校長，替應考學生掛上祈福卡。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌贈送智慧筆給應考國中生，由校長代表接受。（謝明俊攝）

今年國中會考將在5月21、22兩天登場，由於疫情加劇，恐影響學生應考心情，苗栗縣長徐耀昌28日率領全縣國中校長到英才書院向文昌帝君敬拜，祈求學生考場順利，今年苗栗縣全縣共有4755名國中畢業生參加會考，因應疫情需求，考場是否如過去備有隔離試場提供身體不適學生使用？以及如果學生事先因遭居隔而無法應試，是否將另外安排補考？確定防疫指引將待教育部統一律定後公布。

位在後龍鎮的英才書院，為三進仿古閩式建築，具有「講學、廟祀、課士」等功能，模仿過去清朝時代私塾所興建，大門後第1進大殿就是文昌祠，供奉著文昌帝君，專門掌管人間「祿籍」（即學運），因為主管考試、文運及助佑讀書、撰文之神，也是讀書文人、參加科考者所最尊奉的神祇，因而古時科舉士子，每逢考季，在赴京趕考前都會到文昌祠拜拜祈求金榜題名。

過去，縣內各級學校學生參加考試前，都會前往英才書院內文昌祠祭拜文昌帝君，以祈求考運順利，文昌祠內右側牆壁上也備有祈福牆，供學生書寫祈福卡片懸掛於上，讓文昌帝君時時關照。

因此，苗栗縣長徐耀昌在每年國高中生重要考試前，都會率領相關學校校長到文昌祠祭拜，由於每個學校所處位置遠近不一，所以各校參與會考學生，事先各自填好祈福卡，交給校長統一帶到文昌祠內懸掛祈福牆上，以求文昌帝君的保佑。

今年會考時間排定在5月21、22日兩天舉行，因逢疫情升高，目前初步考場防疫指引中，可能比照去年在每個試場備有隔離考場，以供臨時發現身體不適、體溫過高等狀況學生應試。如果學生是事先就遭到居隔管制，將會安排補考時間，以增加錄取名額方式辦理，確定試場指引將待教育部定案後公布。