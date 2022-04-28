一日之計在於晨，不少民眾相當重視早餐，過程中也會搭配飲品下肚，對此，營養師吳映澄特別整理4款常見飲品的營養價值，根據大家想補充的營養素，自行選擇。

吳映澄在臉書粉專PO文指出，很多人會問「喝牛奶是否不好？」、「豆漿和燕麥奶是否能取代牛奶？」身為營養師的她坦言，自己每種都會喝，因為內含的成分不同，自然會均衡攝取。另外她也針對常見的4款中西式飲料，進行分類和評比。

▍豆漿：豆魚蛋肉類

主要成分為蛋白質；是植物性蛋白良好來源，含天然的大豆異黃酮和卵磷脂成份。

▍米漿：全穀雜糧類

主要成分為碳水化合物；能提供飽足感，適合快速補充能量及活動量較大的族群飲用，但記得選擇無糖為佳。

▍牛奶：乳品類

主要成分為蛋白質和鈣質；高生物價蛋白質，並為鈣質攝取的重要來源，每天飲用一杯牛奶（240ml），即可供給250mg的鈣質，相較於米漿和燕麥奶，鈣質足足高了25倍。

▍燕麥奶：全穀雜糧類

主要成分為碳水化合物；能補充到燕麥特有營養素、β-葡聚醣和水溶性膳食纖維。

吳映澄指出，每種飲料都各有優點，可依族群做劃分，想補充蛋白質的話，可選豆漿、牛奶進行補充；攝取鈣質則首選牛奶；至於素食者和乳糖不耐症者，豆漿、米漿、燕麥奶都是不錯的選擇；針對活動量較大的族群，米漿則能夠提供飽足感。

不過吳映澄提醒，燕麥奶和米漿的蛋白質含量較低，無法取代牛奶和豆漿，當餐記得搭配蛋白質食物。再者，豆漿雖然與鮮奶同為攝取優質蛋白的良好來源，但記得從其他食材加強鈣質攝取。

最後她也強調，每種食物沒有絕對的好與壞，都有特有且無法取代的營養素存在，善用食物分類互相搭配，均衡攝取各類食物才是健康的不二法門。