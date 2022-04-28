因疫情延燒，全中運花蓮開幕典禮前，由縣長徐榛蔚、秘書長饒忠宣布延賽。目前決議7月復辦。（資料照片）

花蓮縣政府考量全台疫情蔓延，獲教育部同意，111花蓮全中運開幕前緊急喊卡，縣府與體育署積極討論後，初步決定7月復辦。縣府代理秘書長饒忠表示，還有9千多名選手、15項競技尚未完賽，考量疫情，以及暑假人潮，將安排選手分3梯次到花蓮參賽，分散人流，也將隨疫情滾動式調整應變方案。

「花蓮縣政府表示疫情急速增加，醫療院所也有發生群聚問題，醫療量能恐無法負擔全中運。」體育署代理署長林騰蛟表示，醫療量能是停辦的重要依據，已和組委會和花蓮縣政府討論，將在花蓮醫療量能可以支持下復辦，「目前就7月復辦積極討論，討論完會盡快對外公布。」

縣府代理秘書長饒忠表示，全中運有22個項目，其中包括輕艇（含龍舟）、跆拳道（品勢）、滑輪溜冰、網球、舉重及射箭等8項都已完賽，另外還有15項則是延期辦理，要延到何時，縣府與體育署持續洽談研擬。

饒忠表示，尚未參賽選手仍有9千多人，縣府疫情考量，再加上7月是花蓮旅遊旺氣，初步決定將分3梯次參賽，也就是每1梯次大約安排3千名選手到花蓮競賽，分散人流，降低疫情衝擊，至於是否仍採「閉門賽」，就是不開放加油團、家長進入賽區？饒忠說，屆時再視疫情調整。

饒忠表示，前年屏東全中運也曾延到7月，體育署有一套做法，縣府也會做借鏡，會讓辛苦鍛鍊的選手完賽。饒忠也強調，因全中運成績是運動學生升學相關依據、管道，因此不論是否仍有變動，「最慢10月學生畢業前必須完賽」。