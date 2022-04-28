台中市大坑登山步道去年發生毒蛇咬傷人事件，引發關切，市議員曾朝榮、江肇國、蔡耀頡聯合質詢指出，當地不少人違法放生，導致毒蛇肆虐，甚至毒蛇經已進入民眾生活圈，可能造成很大危害，質疑難道「人命還不如蛇命」？要求農業局研擬提高檢舉獎金，且應加重裁罰，以遏阻放生歪風。

曾朝榮說，台中擁有國際知名的大坑休閒登山步道，在防疫期間仍吸引不少民眾來休憩，卻因自然生態保護太過，更因放生機制失調，使得毒蛇越來越多，除了去年發生登山客被毒蛇咬傷事件，近來網路也驚傳眼鏡蛇囂張跋扈吐信昂起嚇壞山友的畫面，

曾朝榮說，放生多，使得大坑山區毒蛇越來越多，甚至蛇類已出現在民眾生活圈，有人接連抓到7條蛇類，居民相當害怕；反觀市府查緝違反放生保育自治條例、3年僅查獲2健，且裁罰金額僅4萬，難道人命僅值4萬元？呼籲市府應提高檢舉獎金，提高抓捕數量，別再讓毒蛇氾濫、在山區橫行。

農業局長蔡精強指出，台中市捕蜂捉蛇相關經費，從2019年至2021年，分別編列1659萬、1106萬元、1102萬元，近3年來通報件數分別為1萬1698件、1萬1061件、1萬487件：若有違法放生情況，市府接到檢舉且查核屬實就會開罰，放生檢舉獎勵金目前裁罰金額為10至30％，將研議提高獎勵金比例。