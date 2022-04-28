行政院會上周通過「氣候變遷因應法」草案，擬在明天通過一讀後付委審查，立委賴惠員今天邀請相關部會召開「氣候變遷因應法」公聽會，會中有人建議應設置專責研究機構，環保署副署長蔡鴻德表示，「的確有構想」，目前為環檢所量能執行研究，希望能夠成立環境研究院後設置科研中心研究如CCUS（碳捕捉、利用與封存技術）中的U（利用）。

氣候法草案設定行政院永續會統籌各部會，但有環團認為應建立氣候會報辦公室，蔡鴻德說，如果能在現有的組織架構下調整就能達到目的，是否要再設氣候變遷會報辦公室或增加行政人力的投入可以討論的；至於碳費如何徵收、費率訂多少配套仍待徵求各界意見，不只要有學術單位、民間團體意見外，也要有產業的意見等。

外界質疑為何公民訴訟不入法，蔡鴻德強調，如果是環保署所屬的法規如環評法、空汙法都會納入，公民團體可以以此要求地方政府執行，但氣候法是政策目標，需要民眾共同完成，如何課責於政府可以討論，目前氣候法的設計是讓民眾在前端有更多參與的機會，而不是後面的究責。

至於部分學者認為應包括電力業等應從直接排放徵收碳費，經濟部次長陳正棋說，能源排碳主要為發電，而電業法28條要求電力業者應減碳，經濟部也會要求台電減碳、相較於經濟誘因更有效，至於排碳大戶在如中鋼、中油、台電的減碳等，目前列入經濟部的每周報告事項。

台電代表說，目前推動以氣代煤、以氨混煤、以氫混氣及以氫代氣等4階段減碳作為；目前的碳捕捉技術則在台中有試辦，希望在2025年前減量2000噸，2025至2035年減量100萬噸，2035年會在燃煤電廠裝設CCS、2045年會在燃氣機組裝設CCS。

中油代表說，預計明年會有4MW的地熱發電，而另外要瞭解會有零碳氫能先從技術引進、法規完備，也會設置加氫示範站並研究液氫進口的可行性。