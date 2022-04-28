英國的消費品製造商聯合利華(Unilever)第一季銷售超出預期。該公司擁有知名的Dove香皂和Ben & Jerry's冰淇淋品牌，將產品售價提高約8%，以抵銷供應鏈和能源成本上漲的影響。

聯合利華週四警告，預計會進一步拉高售價，並且調高今年下半成本通膨的預測；主要是俄烏戰爭爆發以及相關的原物料成本上漲。

該公司目前預計，全年銷售成長率將接近4.5%至6.5%的預期區間高端，但全年營業利益將接近16%至17%預期區間的低端。

世界各地的消費品製造商一直在提高售價，以彌補能源、大宗商品、勞動力和運輸成本不斷飆升的影響。烏克蘭戰爭則添加了從新冠疫情復甦過程中，原本已經積累的通膨壓力。

聯合利華第一季度基礎銷售增長7.3%，高於分析師在一項由公司提供的調查中預測的4.4%。

公司產品售價在第一季上漲了8.3%，銷售量則下降1%。分析師此前曾預計，聯合利華的產品售價將上漲6.3%，銷售量將下降1.7%。