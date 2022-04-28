為擴大餐飲版圖，繼「BY33」美式餐飲、「VG Fusion洋食」，與和食在『Katsu鑫』熟成豬排蓋飯之後，錸德集團餐飲事業搶哈日美食商機，正式揮軍挺進日式拉麵市場推出新品牌「三百金 麵專門」，新品牌標榜採用高品質食材與零化學添加的理念，推出三款究極拉麵口味，以招牌「九鬼胡麻擔擔麵」領銜，於5/3正式搶進日式拉麵一級戰區華陰北車商圈。「三百金」設定為拉麵專門店，標榜透過「三三三」的講究，為日常提供細緻講究、富層次的美味，三種精熬功夫湯頭、三式究極麵體、三款拉麵風情，以工法和品質，鋪陳層次細膩的味覺旅程；並以御守中祈福招財的貓頭鷹為象徵，期望讓每一碗精心製作的拉麵，為食客的日常，帶來豐盛與美味的祝福。 錸德集團積極拓展餐飲娛樂版圖，成效亦展現在營收成長上。2021年集團餐飲娛樂雖受疫情三級警戒影響，營收未破億元，但位於陽明山BY33美軍俱樂部，挾其得天獨厚的戶外用餐環境，在疫情期間仍維持一貫高人氣，使得事業整體依然維持與2020相當的營運動能。而在快速展店與併購推進下，2022年第一季已衝刺出6000萬營收，可望藉由拉麵的高人氣帶動更多營收成長。如今年第二季內未受疫情影響太大，錸德集團計畫再拓展兩個店面，其中為另一嶄新業態。 「三百金」首推招牌「九鬼胡麻擔擔麵」，由阿鑫師傅為『鑫粉』精心研發，脫胎自去年疫情期間大受好評、一盒難求的擔擔麵冷凍調理包禮盒，特為「三百金」升級為『現場調理』版本以饗饕客。以大量雞骨熬製的金白湯為底，重本使用九鬼胡麻醬、九鬼胡麻油製辣油與九鬼金芝麻，打造日式??麵香濃綿密的主調。麵體選用品質優良的夢之力高加水中捲麵，Q 彈口感與良好的湯汁沾附性，與醬炒鹹香的特製肉燥更是絕配。 「三百金」亦為「淡麗系」的清湯愛好者提供「上湯拉麵」。精熬上湯以老母雞、全鴨、金華火腿、小貝柱、豬後腿赤肉、昆布等食材慢火慢燉 24 小時，呈現清澈而層次豐富的湯體，淡雅而富細膩的層次變化，為拉麵愛好者和通勤族，提供大啖美味的新選擇。