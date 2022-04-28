兆豐產險駐關島代表處於1972年4月設立，至今已滿50年，長期耕耘服務讓兆豐產險穩坐關島產險市場前五大保險公司。近期更攜手當地市占最高的兩家保險總代理公司─ Great National Insurance Underwriters 和Alpha Insurers，推出各種保險產品及提升客戶服務效率，迎向各種不同的市場挑戰，並持續為兆豐金融集團創下佳績。

兆豐產險表示，其駐關島代表處設立50年來，提供關島居民的日常產險服務，協助其挺過許多巨災和緊急狀況，如1976年的Pamela颱風、1992年的Omar颱風、1993年的八級地震、1997年 Paka颱風、2002年的 Pongsona颱風以及近年爆發的新冠肺炎疫情。兆豐產險駐關島代表處協助居民和工商界將損害快速復原，令當地各界印象深刻。

兆豐產險表示，該公司去年甫歡慶九十週年，經營團隊念茲在茲企業社會責任，承諾持續落實ESG（環境、社會、公司治理）策略和行動，駐關島代表處依循台灣總公司的ESG願景，於4月23日全員出動響應參與關島杜夢灣海灘淨灘活動，與關島大學農學院的Kuan-Ju Chen和Jeng-Hung Liu兩位助理教授共襄盛舉，積極落實永續發展，力挺關島居民一同愛護海洋、守護地球。