高雄新增335例本土確診個案，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄新增335例本土確診個案，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄新增335例本土確診個案，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄28日新增340例本土確診個案，但由於有5例個案的居住地或工作地位於外縣市，由中央轉銜至其他縣市，因此，高雄改為新增335例本土確診個案，高雄市長陳其邁宣布，將發放免費快篩給街友及低收入戶等弱勢族群，高市府衛生局也公布相關確診足跡。

高市府衛生局表示，高雄新增335例本土確診個案，與前一天相比外縣市旅遊史的確診個案大幅增加，共新增68例，全台各縣市幾乎都有旅遊史個案確診，經過疫調發現，確診者大約都是在假日出遊時染疫，因此，防疫團隊強烈建議盡量減少跨縣市移動，避免染疫。

高市府衛生局指出，隔離期間陰轉陽57例並無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫190例，仍然占最多數，其中同住親友106例、餐飲娛樂24例、職場環境53例、高風險場域7例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增19例確診個案，另有疫調中1例。

高雄市長陳其邁指出，目前5月31日前取消實聯制規定，希望民眾下載台灣社交距離APP，而戴口罩的規定不變，另外，28日已經正式開始實施家用快篩實名制販售，為了照顧弱勢族群，高市府將會統計低收入戶民眾，由里長發放快篩試劑兌換券，弱勢民眾可以持券兌換快篩試劑，街友部分則由社會局列冊後，由相關人員定點發放快篩試劑，預計5月3日正式啟動。

高雄市長陳其邁表示，近期發現相關防疫人員相當辛苦，為了慰勞他們在疫情期間默默為民眾付出，市府將發放每人每月3000元獎勵金給衛生所防疫人員，從今年4月發放至7月。

高市府衛生局也公布相關確診足跡，包括哈囉市場、建興市場、肉豆公市場、名媛名商會館、H男模會館、小女人小吃部、金鼎軒精品會館、紅樓夢男模會所、凱薩帝苑、白宮會館酒吧、好樂情餐飲部、錢櫃高雄中華新館、享溫馨KTV巨蛋店、林園樂複合式KTV釣蝦場等等均被列為確診足跡。