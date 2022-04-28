大陸商務部今（28日）舉行例行新聞發佈會。針對外媒提問稱，美國財長葉倫日前表示美國政府正著手處理通膨，將仔細審視對華貿易政策，並稱降低中國貨品的進口關稅是值得納入考慮的措施。對此，商務部新聞發言人高峰表示，在當前高通膨形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者的根本利益。

高峰指出，中方注意到相關報導，中方始終認為，美方單邊加征關稅措施不利於中國，不利於美國，不利於世界。在當前高通脹形勢下，美方取消對華加征關稅符合美國企業和消費者的根本利益。目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。