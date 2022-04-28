資策會產業情報研究所MIC進行「2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為」，高達76％網友有觀看影音串流的習慣，去年受惠疫情更成長3成。前五大受歡迎平台依序為YouTube（68％）、Netflix（38％）、LINE TV（21％）、愛奇藝臺灣站（19％）與巴哈姆特動畫瘋（10％）。

MIC是在2021第四季，針對網路回收1068份調查。調查顯示，2021年增加3成網友觀看頻率，其中13％為首訂族，14％增加訂閱。

MIC資深產業分析師王琬昀指出，疫情與消費者對影音串流的觀念轉變，是2021年台灣訂閱數成長的兩大要素，未來受到疫情演變與通膨等外在經濟因素影響，訂閱數是否下降值得觀察，不過整體而言，台灣消費者平均訂閱數量不到2個，市場仍有成長空間。

根據資策會MIC調查，台灣影音串流訂閱者平均月付242元，其中56％月付100到300元，另有23％月付300到500元。年齡層中，26~30歲族群中有65％付費，比例最高，其次為56~60歲。

觀察整體付費動機，前五名主要為了「收看更多內容、支持正版片源、多人共享／跨螢、跳過廣告、清晰畫質」。王琬昀表示，調查反映出18~35歲族群最重視「支持正版片源」。

MIC表示，已有4成以上訂閱者訂閱一個以上平台，顯示同時訂閱多平台逐漸成為趨勢，可觀察有28％付費者同時訂閱2個平台、13％訂3個平台。

觀測不同性別偏好，男性訂閱1個以上平台的有47％，明顯高過女性37％。王琬昀表示，需留意隨著Disney＋加入戰局，勢必瓜分部分既有平台用戶時間，不過整體而言，Disney＋部分目標訂閱者是親子族群，將利於整體訂閱市場持續擴大。