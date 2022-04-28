急推3+4政策承辦人員負擔增加 陳時中：我感到很抱歉

政府實施「3+4」（3天居隔、4天快篩陰性可出門）新政，被地方政府抱怨太趕、太倉促，造成基層人力負擔。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，防疫動作快又急，對此他感到抱歉，但真要責備的話，「要怪只能怪病毒啦」。

各縣市政府回報，「3+4」加重地方行政壓力，認為中央應該準備好再上路。陳時中說，防疫期間每個動作都來得很快、很急，對任何單位壓力變大他感到抱歉，但工作量沒辦法減少。

柯文哲提北市軟性封城 陳時中：這是很嚴肅的題目

陳時中強調，工作有轉換的時候，但「3+4」要是拖到下星期才開始做，等於一周要多匡10天的人，負擔更重；他二度道歉，實在是沒辦法說緩一緩以減輕基層負擔，「要怪只能怪病毒啦！現在人只能互相合作，大家一起共度」。

至於台北市長柯文哲提出軟性封城，陳時中認為，柯或許有他的想法，但講得很模糊， 「這是很嚴肅的題目，因為封城會影響所有人」。陳表示，北市可提出更清楚的想法，中央才能評估和討論。