根據路透社28日調查結果，韓國4月出口增幅可能會創下14個月以來最小。同時，當地的CPI(消費者物價指數)預估再寫約11年來最高。

韓國出口數據方面，在3月成長18.2%之後，4月預估可再增14.5%。不過，這是自2021年2月以來，成長幅度最小的1個月。牛津經濟研究院認為，這是因為比較基期不再低，還有中國大陸經濟成長趨緩所造成的。

韓國最大的貿易夥伴中國大陸，基於清零抗疫政策，4月繼續在各大城市實施嚴格的封城規定。因此，不只大陸自身的經濟，全球的景氣復甦進度應該都會受到影響。

拿韓國4月前20日的出口來看，年增率尚有16.9%，但對中國大陸的出口增幅，僅1.8%而已。

另外，韓國4月進口的成長幅度應有22.3%，因大大超過出口的，故韓國可能連兩個月都會看見貿易逆差。Meritz證券認為，因目前的國際油價，會反映在1個月後的進口價格上，故韓國貿易赤字應該還會繼續擴大。

韓國官方版貿易數據，訂於5月1日出爐。

還有，專家學者也預估，韓國4月CPI估計上看4.4%，高於3月的4.1%。因此，漲幅可能會創2011年8月以來新高。