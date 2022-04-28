最新統計資料顯示，今年1、2月交通事故6萬53件，造成483死、7萬9394傷，比去年同期減少4586件、66死、6920傷，整體交通事故呈現下降趨勢，酒駕死亡人數更是2007年以來最低同期最低。由於酒駕累犯公布姓名及加裝酒精鎖是酒駕新法的2個重點，目前看來有收到管制效果。

數據顯示，今年1、2月交通事故整體死亡人數已有下降，機車事故與酒駕事故死亡人數亦同。其中交通事故死亡483人，比去年同期減少66人、12％；機車事故死亡292人，比去年同期減少32人、9.9％；酒駕事故死亡45人，比去年同期減少14人、23.7％，且酒駕事故死亡是2007年以來最低。

另從道路交通事故的死亡年齡來看，除了18、24歲年輕人死亡111人比去年同期增加7人、12.3％，其餘皆下降。

從各縣市來統計，死亡增加最多是桃園市增加11人、新竹縣8人、新竹市6人、台中市6人、嘉義縣5人；減少最多是雲林縣19人、台南市19人、高雄市17人、新北市16人、苗栗縣16人。若依每10萬人事故分析，死亡最多是嘉義縣4.27人，新竹縣市亦比去年增加。

交通部長王國材表示，整個道安績效有大幅提升，很感謝縣市首長的重視。交通部最關切的「機老酒」，除了高齡者死亡比去年同期僅減少2人，還有努力空間；其他像是酒駕是歷年來最少死亡人數，很謝謝警政署及各縣市努力。

此外，基隆市、新北市、新竹市和嘉義縣首長3月份未親自主持道安會報，王國材說，他了解最近很多首長都在忙著防疫事宜，不過也期待他們在公務繁忙之餘也能關切道安議題。

另截至4月18日，酒駕防制執行情況，共有1854人不同意易科罰金，186人不允許可假釋，緩起訴處分依法戒酒癮治療104件。交通部路政司司長林福山表示，今天上午高雄市首度公布在該市交通局網站公布5名酒駕累犯姓名及照片，這也符合路政司上月底預計，酒駕處罰新法上路後，最快大概1個月內會有縣市懲處案件出現。

林福山表示，酒駕處罰新法規定，酒駕者被吊銷駕照後要重考駕照，要先上15小時的教育訓練；酒駕累犯達3次，要去醫療機構接受酒癮評估治療，滿1年12次才能重新考照。且駕駛人重新考領駕照1年內，車輛要加裝酒精鎖。不過到本月15日，完成治療且考領汽機車駕駛執照者有109人，但只有15人有安裝酒精鎖而順利領到駕照。換言之有87％因為沒裝酒精鎖，考到駕照也無法領照。以上累犯公布姓名及加裝酒精鎖是酒駕新法的2個重點，到目前都有發揮管制效果。