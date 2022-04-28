小提琴家魏靖儀第四度與殷巴爾及北市交合作，這次演完準備要入伍。（北市交提供）

台北市立交響樂團（以下簡稱北市交）與首席指揮殷巴爾將於本週分別於國家音樂廳及高雄衛武營音樂廳，與台灣小提琴家魏靖儀與鋼琴家陳毓襄在北高獻演。

這次魏靖儀第四度與殷巴爾及北市交合作，這樣密切的合作緣起於2021年4月，魏靖儀在短短2日內臨危授命為明茲（Shlomo Mintz）代打演出，深獲樂界好評，讓殷巴爾認可，表示要再次與這位優秀的年輕音樂家合作。這次演出的布魯赫《蘇格蘭狂想曲》便是代打時提供北市交挑選的口袋曲目之一。

魏靖儀表示：「如果要說我最喜歡的小提琴協奏曲是哪一首，一定是《蘇格蘭狂想曲》。這一首在我每一個年齡階段都一直影響我最深的一首曲子。每一次演奏，都有不一樣的感觸。」此外，魏靖儀也即將在本場演出後不久將入伍服役，這是入伍前少數能與觀眾見面的機會。

此外，這也是殷巴爾自去年11月與鋼琴家陳毓襄合作《巨人的誕生》音樂會後，今年度再次同台。陳毓襄將演奏普羅科菲夫經典的炫技名曲第三號鋼琴協奏曲。

這首鋼琴協奏曲的難度驚人，鋼琴與樂團之間，透過音樂，有如對峙、嘲諷、爭辯等關係，鋼琴家須以極大的情緒跨度駕馭88個琴鍵與密密麻麻的音符，考驗演奏者的技巧與靈活度。

此外，殷巴爾也特別安排法國作曲家拉威爾經典芭蕾舞劇《達芙尼和克羅伊》第1號及第2號組曲。殷巴爾向來以指揮馬勒、布魯克納及蕭斯塔科維契等作品著稱，這次特別安排拉威爾的曲目，他表示：「期待透過不同的曲目安排，持續探索音樂的深度與廣度，並從中探索北市交自己的聲音。」魏靖儀場次將於4月29日在台北國家音樂廳、陳毓襄場將於5月1日在高雄衛武營音樂廳登場。