據大陸財政部今（28日）公布消息，國務院關稅稅則委員會發布關於調整煤炭進口關稅的公告。為加強能源供應保障，推進高品質發展，國務院關稅稅則委員會按程序決定，自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。

大陸海關總署日前發布資訊顯示，大陸進口煤炭面臨壓力。2022 年3 月，煤及褐煤進口量為1642.3 萬噸，年減39.9％。1-3 月累計進口5181.2 萬噸，年減24.2％，較上月的累計降幅14.0％進一步擴大。

今年以來，大陸海內外煤價出現較為明顯的倒掛，分析認為，主要是由於年初印尼煤炭出口限令以及二月俄烏衝突，海外煤炭供需緊張進一步加劇，導致煤價大幅上行，而大陸國內煤價漲幅受穩價政策引導，在此情形下海內外煤價倒掛。

目前歐盟、日韓等地考慮禁止俄煤進口，而中國大陸、印度雖有增加俄煤採購的可能，但分析指出，俄羅斯國內煤炭運輸也存在運力偏緊問題的制約，因此中國大陸俄煤進口短期內可能難有明顯增長，加上海內外煤價倒掛的現狀，中國大陸煤炭進口仍面臨壓力。